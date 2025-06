Palermo, domani il camper dell'Asp al Villaggio Santa Rosalia

Prosegue nei quartieri della città l'attività di informazione, orientamento e supporto alla cittadinanza promossa dall'Asp di Palermo nell'ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), finanziato dal Ministero della Salute e coordinato dall'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti (INMP).

Dopo l'iniziativa che ha riscosso grande interesse nel quartiere Albergheria, domani (martedì 1 luglio) gli operatori dell'Asp saranno presenti dalle 9 alle 13 con un camper e un punto informativo a Villa Raiti, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia.

Sarà l'occasione per ricevere informazioni sui servizi gratuiti e sulle opportunità offerte dal progetto PNES alle fasce più fragili della popolazione. L'obiettivo del progetto è di ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure attraverso la promozione della salute nei contesti urbani più complessi, anche con il coinvolgimento delle associazioni del Terzo Settore e degli attori istituzionali e sociali del territorio.

Dopo il Villaggio Santa Rosalia, la campagna itinerante proseguirà giovedì 4 luglio nel quartiere Boccadifalco.

Nell'ambito dello stesso progetto, l'ASP ha attivato dallo scorso mese di gennaio al PTA Casa del Sole il primo ambulatorio di prossimità, destinato alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica, in funzione ogni venerdì pomeriggio (dalle ore 15 alle 19) e sabato mattina (dalle 9 alle 13) per visite gratuite di: cardiologia, medicina interna, diabetologia ed oculistica. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a infopnes@asppalermo.org o telefonare al 091 7035579 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17; sabato ore 9-13).