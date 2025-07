Come allestire l’angolo smartworking all’aperto

La trasformazione dello smartworking da soluzione temporanea ad approccio strutturale al lavoro ha portato numerosi cambiamenti nella vita delle persone. Tra questi, rientra la necessità, in alcuni casi, di allestire lo spazio dedicato al lavoro da casa all’aperto.

Tornando un attimo al periodo che ha visto aumentare vertiginosamente i numeri dello smartworking, ossia quello della pandemia, non possiamo non menzionare un altro mutamento che ha portato nelle nostre vite, ossia la consapevolezza dell’importanza che hanno, al di là del lavoro, gli spazi outdoor.

Arredarli facendo attenzione ai dettagli stilistici è fondamentale ed è un aspetto che deve essere approcciato con la stessa dedizione che si mette in primo piano con gli spazi interni.

Ecco perché ha senso discutere dei consigli migliori da seguire per allestire un angolo smartworking in giardino o in terrazzo. Vediamo assieme, nelle prossime righe, qualche dritta pratica utile.

Come scegliere la scrivania

La scrivania rappresenta il principale elemento d’arredo dell’angolo smartworking. Quando lo si allestisce in uno spazio outdoor, un consiglio utile prevede il fatto di orientarsi verso elementi caratterizzati da un mood stilistico sobrio.

Per quanto riguarda il colore, l’optimum è cercare un abbinamento con dettagli come la parte esterna degli infissi delle porte finestre.

Come proteggersi dal sole

Lavorare all’aperto è fantastico ma, parliamoci chiaro, nelle giornate in cui il solleone imperversa può rivelarsi una sfida non semplice da gestire. Come risolvere il problema? Allestendo l’area dedicata allo smartworking sotto a una pergola bioclimatica.

Questa struttura, che ha il grande vantaggio di poter essere posizionata senza bisogno di chiedere alcun permesso, permette, grazie alle lamelle orientabili situate sulla parte alta, di schermare i raggi del sole, creando un’area all’insegna del comfort.

Per rendere la pergola alleata preziosa dello smartworking anche nei mesi freddi, la puoi scegliere caratterizzata dalla presenza di pareti laterali.

Area relax

Sì, hai capito bene: anche la zona smartworking in outdoor necessita di un’area relax.

Puoi delimitarla, anche solo idealmente, con un bel tappeto di un colore come l’azzurro o il beige - mantieniti, per quanto possibile, su cromie chiare o neutre - e collocarci un paio di poltrone.

In alternativa, per rendere il tutto ancora più speciale, va benissimo un dondolo da giardino .

Sceglilo in armonia con il resto dell’arredamento - in generale, il consiglio è di optare per colori neutri - e punta sempre su prodotti di e-shop specializzati in arredamento outdoor, in modo da avere tutte le certezze relativamente alla sicurezza e alla capacità dei materiali di resistere agli agenti atmosferici.

Come gestire l’illuminazione

Il capitolo della gestione dell’illuminazione ha un ruolo di indubbia importanza quando si parla dell’angolo smartworking all’aperto. Puoi, nei casi in cui lo allestisci sotto a una pergola bioclimatica, scegliere una plafoniera da soffitto, il top per una soluzione moderna e, in caso di luce a LED, anche sostenibile e amica del risparmio.

Un’altra alternativa interessante prevede di posizionare una lampada da terra dietro alla scrivania, abbinandola a quella da tavolo, necessaria nei casi in cui si lavora in orario serale o notturno.

Il nodo della privacy

Un aspetto che viene spesso visto come problematico da gestire quando si tratta di allestire un angolo smartworking all’aperto riguarda la privacy.

Nei casi in cui l’ambiente scelto è il terrazzo, si può optare per una pianta da siepe come il bambù, scelta che contribuisce a dare un boost a una filiera sostenibile, il glicine o il ligustro.

Gli accessori perfetti

La scelta degli accessori è cruciale quando si progetta l’angolo smartworking all’aperto. Cerca di mirare al massimo della funzionalità, scegliendo soluzioni che aiutino a ottimizzare lo spazio.

Un esempio su tutti? Il carrellino con le ruote, che può essere posizionato accanto al tavolo principale di lavoro per appoggiarci su fogli per appunti, oggetti di cancelleria e altri strumenti che creerebbero inutile ingombro sulla scrivania.