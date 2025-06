Festa della Penitenziaria, messa per la prima volta al Duomo di Palermo

Per la prima volta, la cattedrale di Palermo ha ospitato la celebrazione della santa messa in onore di San Basilide, patrono della polizia penitenziaria. La liturgia è stata officiata dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, alla presenza di numerose autorità civili e militari, del personale del corpo in servizio e in pensione, oltre a un nutrito gruppo di allievi agenti. L'evento assume un valore particolarmente simbolico quest'anno, poiché coincide con il trentesimo anniversario dell'apertura dell'istituto penitenziario di Pagliarelli e con l'inizio dell'attività del reparto di Polizia Penitenziaria nella struttura. Una ricorrenza importante che ha voluto sottolineare il profondo legame tra la comunità civile, le istituzioni e le forze dell'ordine, in un momento di raccoglimento, memoria e rinnovato impegno al servizio della collettività.