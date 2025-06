Lancio di uova contro l'auto del presidente dell'Arcigay Siracusa Caravini

Lancio di uova contro l'auto di Armando Caravini, presidente di Arcigay Siracusa. E' accaduto nella notte tra venerdì e sabato. La vettura era parcheggiata sotto la sua abitazione.

"Non era mai accaduta una cosa simile nei miei confronti in tantissimi anni di lotte e sostegno verso la comunità LGBT e trovo deplorevole che sia successo proprio a qualche ora dal primo evento del Siracusa Pride 2025", denuncia Caravini sui social.

"Vorrei tanto si trattasse di una ragazzata magari messa in atto da qualche bambino 'annoiato'. Ma se così non fosse e tale atto fosse stato compiuto contro la mia persona per il mio orientamento sessuale dico sono che dovete provare vergogna di stare al mondo.

Perché è grazie a gente piccola e vile che la nostra società, nonostante gli sforzi, non riuscirà ad evolversi", aggiunge Armando Caravini. "Questo gesto - conclude il presidente di Arcigay Siracusa - non mi ha turbato, sia chiaro. E se fosse una velata intimidazione l'unica cosa che voglio dire è che non mi farò mai fermare da nessuno portando avanti sempre i miei valori, le mie lotte e il sorriso che nessuno riuscirà mai a spegnere".