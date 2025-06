Catania, la Polizia al Cus per parlare di sicurezza e rispetto delle regole

I bambini che frequentano il Campus sportivo hanno trascorso un’intera mattinata alla Cittadella universitaria con i funzionari e gli agenti delle varie articolazioni della Polizia di Stato di Catania

Gli agenti della Polizia di Stato hanno trascorso, lunedì 30, un’intera mattinata con le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi dai 6 ai 14 anni che stanno frequentando il Campus sportivo estivo negli impianti del Cus Catania. Un’attività realizzata per far comprendere anche attraverso l’esempio ed il gioco, ai più piccoli, quali sono le attività che la Polizia compie quotidianamente per garantire la legalità, la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole.

Sono state allestite 6 aree tematiche per spiegare quali sono le regole del senso civico e come la Polizia agisce per garantire la sicurezza nelle città.

Una parte del campo di rugby della Cittadella universitaria è stata allestita per ospitare i poliziotti della Questura di Catania e delle Specialità della provincia. La Polizia Scientifica ha spiegato le tecniche investigative utilizzate sulla scienza del crimine, effettuando anche la dimostrazione pratica della rilevazione delle impronte digitali. Presente anche il mezzo con il quale vengono effettuati i sopralluoghi sulla scena del crimine.

Le unità Cinofile, con i cani antidroga Ares e Briska, hanno effettuato una dimostrazione operativa di come vengono effettuati i controlli sulle persone e nei luoghi.

Il Nucleo Artificieri ha spiegato come vengono gestiti gli interventi in caso di segnalazioni di ordigni esplosivi, anche attraverso l’impiego del robot in dotazione per il disinnesco in sicurezza.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a bordo delle volanti e delle motovolanti, hanno illustrato ai ragazzi la strumentazione tecnica e tecnologica che viene utilizzata nell’attività di controllo del territorio. È stata spiegata anche la funzione del drone in dotazione alla Questura per monitorare il territorio e supportare i servizi di ordine pubblico.

La Polizia Stradale ha realizzato un percorso didattico per simulare, attraverso l’ausilio di particolari occhiali che alterano la realtà deformandola, la guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti al fine di far comprendere ai più giovani i pericoli in cui si incorre mettendosi alla guida in condizioni di alterazione psicofisica.

Infine, presente anche il Reparto a cavallo, che viene impiegato per il controllo istituzionale di ville, parchi, spiagge.

Grazie a un percorso studiato ad hoc dallo staff tecnico del Centro Universitario Sportivo di Catania, i bambini suddivisi in 15 gruppi per fasce d’età, hanno fatto gli “investigatori”, rilevato le impronte digitali, visto l’interno delle volanti, capito cosa fa il drone, conosciuto il robot.