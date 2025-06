Espulso a Siracusa parcheggiatore abusivo straniero

Nella mattinata del 28 giugno, Agenti del Commissariato di Avola sono intervenuti nei pressi del parcheggio di una spiaggia situata lungo la strada statale tra Avola e Cassibile, a seguito di una segnalazione arrivata tramite l’applicazione YouPol della Polizia di Stato, che indicava la presenza di due parcheggiatori abusivi.

Gli agenti, impegnati in un servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, giunti sul posto, hanno individuato due uomini, di origine nordafricana, privi di documenti.

Durante il controllo, uno dei due è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, per cui è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa.

Nel prosieguo dell’attività di polizia è emerso che entrambi erano irregolari sul territorio nazionale.

A seguito dell’attività congiunta degli agenti del Commissariato e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, uno dei due, un marocchino di quarantuno anni, già destinatario dell’ordine del Questore di Potenza di lasciare il territorio nazionale, è stato accompagnato presso un CPR.

Nei confronti dell’altro uomo, un marocchino di trenta anni, è stata avviata la procedura di espulsione.