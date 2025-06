Modica, al Lions Club la tradizionale cerimonia del passaggio della campana

Si è svolta la tradizionale cerimonia del “passaggio della campana” del Lions Club di Modica, momento che ha sancito il passaggio di consegne tra il presidente uscente Gianni Liberatore e la neoeletta presidente Sonia Calabrese. Nel suo discorso di commiato, il presidente Liberatore ha espresso profonda gratitudine verso il consiglio direttivo e tutti i soci per l’impegno e la collaborazione dimostrati durante il suo mandato. Ha inoltre presentato un video riepilogativo dei numerosi service realizzati, che hanno lasciato un segno tangibile nel territorio, ispirati dallo slogan “servire è agire”. Tra le iniziative più significative si annoverano: il murales della pace realizzato presso la scuola De Amicis di Modica Alta; i laboratori “Tessere di inclusione” con il mosaico di cioccolato; i corsi di sensibilizzazione sull’educazione finanziaria; l’installazione di un defibrillatore Maganuco, che ha reso la spiaggia cardioprotetta; lo sviluppo del laboratorio “Grani e Mani”. A queste si aggiungono attività di sensibilizzazione su tematiche sociali di grande rilevanza, quali il sovraindebitamento, il microcredito e il diabete. Durante la serata sono stati consegnati dei riconoscimenti a soci del Lions Club Modica: il premio “Lion of the Year” a Marco Scarso; il premio “100% attendance” a Girolamo Carpentieri; un attestato per il service sull’autismo a Pierpaolo Ruta. Una particolare onorificenza è stata conferita al past president Aurelio Boncoraglio, che ha ricevuto il Melvin Jones Fellow rilasciato dalla LCIF (Lions Club Foundation), assegnato a persone che si sono particolarmente distinte per il loro impegno nel servizio per le comunità. La presidente entrante Sonia Calabrese ha delineato le linee guida del suo mandato, annunciando un programma ambizioso di service destinati a coinvolgere non solo la città di Modica, ma anche i territori di Ispica e Pozzallo. Il motto per l’anno sociale sarà “un dono, un sorriso, un’emozione”, un invito a continuare a diffondere solidarietà e impegno sociale. All’evento hanno partecipato il secondo vice Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Walter Buscema, il presidente di Zona 21, Laura Pisana, e il presidente dell’ottava circoscrizione Ragusa, Adriano De Nicola.