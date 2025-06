Wimbledon, Fognini stellare lotta con Alcaraz: azzurro battuto al quinto set

Fabio Fognini incanta ma cede al quinto set contro Carlos Alcaraz oggi, lunedì 30 giugno 2025, nel primo turno del singolare maschile di Wimbledon. L'azzurro, 38 anni, sul Campo Centrale tiene testa allo spagnolo, numero 2 del mondo e campione in carica. L'iberico si impone per 7-5, 6-7 (5-7), 7-5, 2-6, 6-1 dopo una battaglia di 4h37'. Fognini, all'ultima apparizione sull'erba londinese prima del ritiro, regala una prestazione memorabile contro il detentore del titolo.

L'azzurro si arrende con più di un rimpianto: alla fine, in un match impreziosito da 50 vincenti, il ligure sfrutta solo 5 delle 21 palle break create. Pesano le 5 chance non concretizzate nel primo set, in particolare. Alcaraz si salva e ora si prepara ad affrontare al secondo turno il 21enne britannico Oliver Tarvet, 'carneade' che in classifica è oltre la 700esima posizione e che a Wimbledon sta vivendo la sua personale favola.

"Non so perché dovrebbe essere il suo ultimo Wimbledon. Con questo livello di tennis, può andare avanti tranquillamente 3-4 anni. E' stato incredibile, Fabio è un grande giocatore e lo ha dimostrato oggi ancora una volta. Sono triste che sia il suo ultimo Wimbledon, sono felice di aver condiviso il campo e lo spogliatoio con lui: godiamoci il finale della sua carriera", l'omaggio di Alcaraz.