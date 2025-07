Catanzaro, 2 neonati guariti da rara malformazione intestinale

Due neonati sono guariti da una rara malformazione intestinale grazie ad un doppio intervento chirurgico effettuato nell'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro.

La patologia di cui erano effetti i due neonati é l'atresia digiunale di tipo IIIb, nota anche come "apple- peel" per la particolare conformazione dell'intestino, che ricorda la buccia di una mela.

"Il primo dei due neonati, nato prematuro alla 35ª settimana di gestazione - riferisce un comunicato dell'azienda ospedaliera - presentava la forma più complessa della patologia, che comporta un'interruzione anomala dell'intestino tenue e una fragilità estrema dell'apparato digerente, incompatibile con la vita senza un intervento immediato.

La malformazione era stata sospettata già nel secondo trimestre di gravidanza, quando la madre, residente in un piccolo centro della provincia di Reggio Calabria, era stata indirizzata ai reparti specialistici dell'Azienda ospedaliera universitaria 'Renato Dulbecco' di Catanzaro.

Nell'ambulatorio di Gravidanza a rischio, la donna è stata seguita con attenzione dai reparti di Ostetricia e Ginecologia diretti dal professor Zullo, per la parte universitaria, e dal dottor Pullano, per la parte ospedaliera.