Procura apre indagine su militare morto a Castrovillari

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo di indagine per fare chiarezza sulle cause della morte del primo graduato dell'Esercito, Eugenio Scordo, di 41 anni, deceduto ieri mentre prestava servizio nella base addestrativa di Castrovillari.

Nelle prossime ore il magistrato che sta coordinando le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Castrovillari, procederà al conferimento dell'incarico a consulente per eseguire l'esame autoptico per fare chiarezza sulle circostanze del decesso.

Intanto, i carabinieri stanno procedendo con tutti gli adempimenti del caso alla ricerca di qualsiasi dettaglio che possa essere utile ai fini delle indagini.