Danneggia a testate vetro triage pronto soccorso, identificato a Lamezia Terme

Ha danneggiato a testate il vetro dell'ufficio accettazione del pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme e dopo essere stato bloccato e identificato, si deve presentare al commissariato di Lamezia Terme della Polizia.

L'uomo, che si era procurato lesioni ad una mano a seguito di una caduta dalla bicicletta, era in attesa di essere sottoposto ad un esame radiografico quando, improvvisamente, ha dato in escandescenze e ha ripetutamente colpito a testate il vetro del triage danneggiandolo.

All'uomo era stato assegnato un codice d'urgenza minore mentre il personale sanitario era impegnato nella gestione di due codici rossi.

Sono quindi intervenuti gli agenti di vigilanza dell'ospedale che lo hanno immobilizzato in attesa dell'arrivo della polizia, allertata attraverso un nuovo sistema di allarme diretto, di recente introdotto negli ospedali della provincia di Catanzaro grazie ad un protocollo d'intesa stipulato tra la Prefettura e le forze dell'ordine.

Il dispositivo è nelle disponibilità del personale sanitario e consente di mettersi immediatamente in contatto con i numeri di emergenza ed essere collegati direttamente con le sale operative delle forze dell'ordine in casi di aggressioni o danneggiamenti.

Personale dell'ufficio tecnico dell'Asp di Catanzaro nel frattempo ha provveduto a mettere in sicurezza l'area rimuovendo le parti danneggiate che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per pazienti e operatori. L'uomo è stato medicato e questa mattina sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti da parte della polizia.