PD Ragusa, Gigi Bellassai vicesegretario provinciale

Il segretario provinciale Angelo Curciullo ha nominato Gigi Bellassai vicesegretario del Partito Democratico ibleo. L’annuncio è stato dato in occasione dell’ultima riunione della direzione provinciale tenutasi nella sede di Ragusa. Bellassai è capogruppo del Pd al Comune di Comiso. La nomina segna un passo importante nel processo di rafforzamento e rilancio del Partito Democratico ibleo a livello provinciale, con l’intento di intensificare l’impegno sul territorio e garantire una più forte presenza nelle dinamiche politiche locali. "Sono onorato e grato – dice Bellassai – per la fiducia che il segretario Curciullo ha riposto in me. Questo incarico rappresenta un’opportunità per intensificare il nostro impegno nella crescita del Pd ibleo. Tra le principali priorità del nostro lavoro ci saranno il rilancio del partito attraverso un forte incremento delle iscrizioni, il radicamento sempre più capillare nel territorio e il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e delle donne che sono le forze vitali per il nostro futuro. È fondamentale ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini, creando un dialogo continuo che possa riportare il Pd al centro delle sfide politiche locali".