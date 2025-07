Catania: incidente stradale nei pressi di Caltagirone, un morto, arrestato pirata

Incidente mortale, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 19,30, sulla Strada Statale 124 Siracusana all'altezza di Caltagirone. A scontrarsi sono stati un'auto e uno scooter e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, per il quale si è rivelata inutile la corsa all'ospedale Gravina di Caltagirone. L'uomo, 65 anni, è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate, mentre sul posto oltre ai sanitari del 118 sono giunti anche i Carabinieri del locale Comando Compagnia e gli agenti del locale Commissariato per l'esecuzione dei rilievi, per la ricostruzione della dinamica e per gestire la viabilità sul momento. Il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente non si sarebbe fermato a prestare soccorso e per questo motivo la Procura della Repubblica di Caltagirone sta portando avanti le indagini.

"E' una giornata di grande tristezza per la nostra città per la perdita di un uomo buono, che ha indossato per tantissimi anni, con grande dignità e impegno, la divisa della Polizia di Stato, sino alla meritata pensione, e che è stato strappato alla vita in maniera improvvisa e violenta. In un momento così difficile per tutti loro, esprimo ai familiari il profondo cordoglio mio, dell'Amministrazione comunale e della città tutta". E' quanto dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo in relazione al tragico decesso di Daniele La Monica, l'ex agente di polizia di 64 anni, travolto da un pirata della strada, che si è poi dileguato, ieri sera, al Km 23 della Ss 124, mentre era in sella al proprio scooter. L'investitore (al volante di una Ford Focus), un 62enne già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato dopo poche ore individuato e arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dai carabinieri della Compagnia di Caltagirone in collaborazione con gli agenti del locale Commissariato. Le indagini, a cui ha preso parte anche la polizia municipale, sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone.

Roccuzzo esprime, inoltre, un sentito plauso agli inquirenti "che, con un'attività attenta ed efficace, hanno rapidamente assicurato alla giustizia l'uomo indicato come il responsabile della morte di La Monica".