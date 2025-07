L'allarme di Mattarella: 'carceri invivibili, fermare i suicidi'

Sovraffollamento inaccettabile; aumento dei suicidi irrefrenabile; strutture vecchie e senza il minimo di aderenza costituzionale ai valori minimi di civiltà.

Sergio Mattarella lancia un durissimo j'accuse allo stato del sistema carcerario, e quindi all'inerzia della politica, proprio all'inizio dell'estate quando le difficoltà delle persone in custodia sfiorano la crudeltà.

Il presidente della Repubblica, come è sua abitudine, ha scelto un'occasione ufficiale per sferzare il governo sulla necessità di agire in varie direzioni. Incontrando il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il capo dello Stato ha lodato il lavoro, duro e professionale, delle forze che operano all'interno degli istituti. Certamente anch'esse vittime secondarie dell'inadeguatezza del sistema penale italiano. Si tratta di una vera e propria "emergenza nazionale", sottolinea Mattarella mettendo il dito in una piaga che ha radici lontane e che pone l'Italia nei gradini più bassi negli standard europei.