Hanno rubato infissi in alluminio dal palazzetto dello sport di Termini Imerese. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno denunciato due giovani termitani di 22anni e di 34 anni accusati in concorso di ricettazione. I militari su segnalazione di un cittadino sono intervenuti in località San Leonardo dove, era stata segnalata la presenza di due uomini nella sede del palazzetto dello sport.