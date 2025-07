Ministero Trasporti scrive a Dat dopo diserviziaerei a Pantelleria

Alla luce "dei disagi e dei disservizi patiti dai passeggeri diretti a Pantelleria nello scorso fine settimana, la Direzione generale per il trasporto aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su indicazione dello stesso Ministro Matteo Salvini, ha inviato una lettera a Danish Air Transport (DAT)". Lo fa sapere il Mit aggiungendo che "considerata la gravità di quanto accaduto, ha chiesto alla compagnia danese, titolare dei servizi di continuità territoriale aerea da e per Pantelleria, una puntuale relazione sulle cause di quanto accaduto e sulle misure atte ad evitare per il futuro il ripetersi di situazioni analoghe, a maggior ragione perché in avvio della stagione estiva".