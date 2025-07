Quattro consigieri comunali di Francofonte aderiscono alla Democrazia cristiana

La Democrazia Cristiana rafforza la propria presenza istituzionale nel territorio: a Francofonte, i consiglieri comunali Francesco Reale, Angela Cunsolo, Giuseppe Vinci (presidente del Consiglio comunale) e Ilenia Ippolito hanno ufficialmente aderito alla DC. “Ringraziamo la Democrazia Cristiana per averci accolto con stima e fiducia – dichiarano i consiglieri – Sposiamo pienamente i principi fondanti del partito: il bene comune, la solidarietà e il rispetto della persona. Vogliamo essere una voce coerente, responsabile e costruttiva a servizio della comunità”. Con questa configurazione, il Consiglio comunale di Francofonte si ritrova in una condizione di equilibrio tra maggioranza e opposizione (8 e 8), aprendo una fase inedita di confronto politico e istituzionale. A esprimere soddisfazione per il rafforzamento della DC nel territorio è il deputato regionale Carlo Auteri, che ha accolto l’ingresso dei quattro consiglieri: “la Democrazia Cristiana cresce perché propone un progetto politico chiaro, fondato su valori e contenuti. A Francofonte si apre una nuova pagina: il nostro obiettivo è lavorare per una politica che torni a essere servizio e visione. Ai nuovi consiglieri va il mio augurio di buon lavoro: sono certo che sapranno interpretare con responsabilità e passione il ruolo affidato loro dai cittadini”.