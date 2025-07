Roma, due fratellini azzannati da un cane: ricoverati in codice rosso

Due fratellini, di 8 e 10 anni, sono stati azzannati oggi da un cane in una villetta a Lavinio, in provincia di Roma. I bambini sono stati elitrasportati in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù, nella Capitale, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lavinio.

Nessuno dei due è in pericolo di vita. Il più piccolo, a quanto si apprende, è ricoverato nel presidio del Gianicolo e non è in prognosi riservata: è stato affidato per ulteriori approfondimenti e per la cura delle lesioni ai chirurghi maxillo-facciali della struttura della Santa Sede, perché ha riportato delle ferite alla testa. La situazione clinica del fratello maggiore è invece più grave: ha riportato una ferita profonda alla spalla, è in prognosi riservata e in questo momento si trova ancora in area rossa, terapia intensiva dell'ospedale della Santa Sede. Il bambino è arrivato direttamente in area rossa dove si è intervenuti subito per trattare la ferita. Nelle prossime ore verrà spostato in Chirurgia plastica e maxillo facciale, dove già si trova il fratellino.