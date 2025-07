Daspo fuori contesto del questore di Ragusa a 2 vittoriesi

Il Questore di Ragusa ha applicato due provvedimenti di D.A.SPO. (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) cosiddetto “fuori contesto”. Il D.A.SPO. fuori contesto si applica a persone che risultano, nel corso dei cinque anni precedenti, denunciate o condannate per alcuni particolari reati, connotati dall’uso della violenza o in materia di stupefacenti. Dopo l’approfondita istruttoria del Commissariato di P.S. di Vittoria e della Divisione Polizia Anticrimine, il provvedimento del Questore è stato applicato a due persone di Vittoria: il primo, di 37 anni, con precedenti per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, già avvisato oralmente dal Questore; il secondo, di 23 anni, con precedenti per reati contro la persona. Entrambi risultano frequentatori dello stadio comunale di Vittoria.

Il divieto, della durata di due anni per il primo e di un anno per il secondo, precluderà l’accesso agli stadi ed impianti sportivi dell’intero territorio nazionale in cui si svolgono manifestazioni calcistiche relative a campionati nazionali e regionali, professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici ed amatoriali, agonistiche o amichevoli, ivi compresi gli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla nazionale di calcio.