Calcio a 5, stage congiunto tra All Blacks Mascali e Holimpia: ottima partecipazione di giovani atleti sul lungomare di Cottone

Si è svolto, nello splendido scenario del lungomare di Cottone, vicino Fiumefreddo di Sicilia, lo stage congiunto tra l’All Blacks Mascali e l’Holimpia Siracusa: un evento che ha unito sport, passione e condivisione.

È stata l’occasione perfetta per presentare ufficialmente le due società, entrambe impegnate nella crescita del calcio a 5 giovanile.

A fare gli onori di casa è stata la società All Blacks, guidata dalla presidente Alessia Longhitano, affiancata dalla vicepresidente Maria Rita Parlavecchio, da Patrizia Raciti che cura con precisione la parte amministrativa, dal responsabile del settore giovanile David Imprima e dal trio tecnico composto da Giovanni Finocchiaro, Salvatore Mannino e Cesare Cavallaro.

Per l’Holimpia Siracusa presente ail Direttore generale Carmelo Messina, Salvo Merendino, Giuseppe Falla e Fabiano Sicari

Tantissimi giovani atleti delle categorie Under 12, Under 16 e Under 19 hanno animato il campo, disputando tre mini partite davanti agli occhi attenti di dirigenti, tecnici e giocatori dell’Holimpia Siracusa, presenti per conoscere i talenti del territorio. Una giornata di sport e condivisione che lascia presagire una collaborazione ricca di opportunità per tutti i ragazzi coinvolti.