Lamezia Terme, mnaccia e maltratta la moglie per 40 anni: condannato a 3 anni

Un uomo di 67 anni di Gizzeria, è stato condannato a tre anni di reclusione, dal giudice monocratico di Lamezia Terme, Maria Giulia Agosti, per aver maltrattato per 40 anni la moglie di 61 anni.

Dal 67enne violenze, minacce, anche di morte, e ingiurie.

La Procura di Lamezia Terme aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Tre anni di reclusione è stata, infine, la decisione del giudice di primo grado, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, anche tenuto conto che nei confronti dell'uomo pende un altro procedimento penale per la violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa che gli era stato applicato in fase di indagini, nel quale l'imputato ha già avanzato richiesta di patteggiamento con il consenso del pubblico ministero.