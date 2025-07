Guardia Costiera, partita sul litorale ibleo operazione "Mari e laghi sicuri"

E' partita l’Operazione “Mari e Laghi Sicuri 2025”, voluta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e coordinata per la Sicilia orientale dalla Direzione Marittima di Catania. Proseguirà fino al 21 settembre. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo è in prima linea lungo i 100 km di costa della provincia di Ragusa, da Acate a Ispica, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza della balneazione, della navigazione e la tutela dell’ambiente marino. Per le attività in mare, sono impiegati cinque mezzi navali, dislocati nei porti di Pozzallo, Marina di Ragusa e Scoglitti. Tra questi, un’unità è dedicata esclusivamente alla ricerca e al soccorso, operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Un’attenzione particolare è rivolta alla nautica da diporto. I controlli in questo settore verificano principalmente il rispetto delle distanze di sicurezza dalle aree di balneazione e la presenza delle dotazioni di bordo obbligatorie. Le imbarcazioni in regola riceveranno il “Bollino Blu”, un’attestazione che mira a semplificare i controlli ed evitare verifiche ripetitive durante la stagione estiva.