Prove concorsuali per 42 posti al Comune di Cosenza

"Dopo circa 25 anni finalmente uno sbocco occupazionale per tanti giovani al Comune di Cosenza".

Lo afferma, "con soddisfazione", il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, annunciando l'inizio, a partire da oggi e fino a venerdì 4 luglio, delle nuove prove concorsuali per la copertura di 42 posti a tempo indeterminato per gli otto profili messi a bando.

"E' di tutta evidenza - aggiunge il sindaco Caruso - la portata rivoluzionaria dell'azione dell'Amministrazione comunale che consentirà all'Ente Comune di riavere, dopo molti anni di fermo, una notevole capacità assunzionale che permetterà di potere finalmente procedere al reclutamento di nuovo personale, non solo dando a tanti giovani la possibilità di una prospettiva stabile di lavoro, ma di rispondere anche ad una pressante esigenza della macchina amministrativa, ridotta veramente a pochissime unità a causa del collocamento in quiescenza, negli anni, di moltissime unità della dotazione organica.