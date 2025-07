Lucano dichiarato decaduto da sindaco di Riace

rIl Triibunale di Locri, in applicazione della legge Severino, ha dichiarato decaduto Mimmo Lucano da sindaco di Riace.

La sentenza è stata depositata oggi dai giudici, che hanno accolto il ricorso presentato al Tribunale civile dalla prefettura di Reggio Calabria in seguito alla condanna definitiva a 18 mesi di reclusione per falso, con pena sospesa, comminata a Lucano nell'ambito nel processo "Xenia" sui presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti a Riace.

Lucano é parlamentare europeo, eletto con la lista Alleanza Verdi e Sinistra