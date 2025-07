Modica, la maledizione dei fracassoni in moto: centro storico in ostaggio

Fino a quando il centro storico di Modica sarà scambiato per un circuito dove provare le moto da cross senza che qualcuno -vigili urbani, polizia, carabinieri – intervenga elevando contravvenzioni per disturbo della quiete pubblica e guida pericolosa?

Fino a quando il Corso Umberto, la via Vittorio Veneto, il viale Medaglie d’Oro saranno impunemente attraversati a tutta velocità da motorini “truccati” che si esibiscono anche nelle cosìddette impennate, tanto non c’è nessuno che controlla. E chi se ne frega se queste evoluzioni vanno in scena anche dopo mezzanotte, soprattutto nei fine settimana, in barba al diritto dei cittadini di poter godere del riposo notturno. I residenti protestano, ma le risposte da Palazzo San Domenico sono disarmanti: non abbiamo vigili urbani e, quindi, non possimo fare servizi di controllo. Sarebbe sufficiente procedere a qualche sequestro di motocicli fuorilegge per scoraggiare questi comportamenti. Che fine hanno fatto le nuove telecamere della videosorveglianza in grado di leggere le targhe? E le altre forze dell’ordine non potrebbero collaborare con la Polizia locale di Modica? Improbabile: carenza di organici e vasto territorio da coprire con pattuglie sempre meno numerose. Perdurando questa situazione, i fracassoni possono stare tranquilli e possono continuare tranquillamente ad esibirsi nel centro storico, incuranti della quiete pubblica, della incolumità dei pedoni e delle più elementari regole di educazione stradale.

E, intanto, accanto ai rumorosi motorini smarmittati sono sempre più numerosi gli automobilisti che, in piena notte, si sentono autorizzati a provare l’accelerazione delle loro vetture con test di velocità da Formula 1. Anche perché le strade sono libere e nessuno controlla!