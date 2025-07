Inflitti due Daspo ad altrettanti tifosi del Vittoria

Il Questore di Ragusa ha applicato due provvedimenti Daspo, "fuori contesto", a due persone di Vittoria:

il primo, di 37 anni, con precedenti per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, già avvisato oralmente dal Questore; il secondo, di 23 anni, con precedenti per reati contro la persona. Entrambi risultano frequentatori dello stadio comunale di Vittoria.

Il divieto, della durata di due anni per il primo e di un anno per il secondo, precluderà l'accesso agli stadi ed impianti sportivi dell'intero territorio nazionale in cui si svolgono manifestazioni calcistiche relative a campionati nazionali e regionali, professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici ed amatoriali, agonistiche o amichevoli, ivi compresi gli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla nazionale di calcio.