Nuovo studio dell'Ingv: analizzata la struttura profonda dell'Etna

Un nuovo studio dell'INGV e dell'Università di Catania ha analizzato la struttura profonda dell'Etna e il legame tra l'attività sismica e la risalita del magma, svelando nuovi dettagli sulla dinamica interna del vulcano Il cuore nascosto dell'Etna è stato oggetto di uno studio congiunto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell'Università di Catania. I risultati della ricerca hanno permesso di ricostruire la fitta rete di faglie attive presenti sotto il vulcano. Analizzando oltre 15.000 terremoti avvenuti nell'arco di circa vent'anni, i ricercatori hanno tracciato le strutture che guidano la deformazione della crosta e la loro interazione con i movimenti del magma.

Pubblicato sulla rivista internazionale Scientific Reports, lo studio dal titolo "Earthquake clustering and structural modelling unravel volcano-tectonic complexity beneath Mount Etna" evidenzia come le eruzioni più intense, come quelle del 2018 e del 2021, siano precedute da un significativo rilascio di energia sismica che interessa l'intera architettura geologica dell'area fino a profondità di circa 30 chilometri. In occasione di eventi eruttivi, la pressione esercitata dal magma negli strati della crosta può attivare faglie anche a distanza e profondità considerevoli rispetto ai crateri sommitali.

"Abbiamo osservato che il magma, risalendo verso la superficie, esercita una pressione che interferisce con il sistema di faglie, modificando in modo significativo l'equilibrio della crosta terrestre - spiega Luciano Scarfì, primo autore dello studio e ricercatore dell'INGV -. Non si tratta solo di un fenomeno localizzato all'area dei crateri, ma di un meccanismo che coinvolge l'intero sistema vulcanico".

Particolarmente interessante è la dinamica del fianco orientale dell'Etna, noto per il suo lento e costante scivolamento verso il Mar Ionio. La ricerca mostra che questo movimento non è uniforme, ma avviene lungo strutture diverse, innescato da una combinazione di antiche faglie, pressioni magmatiche e cedimenti superficiali.

"Ci troviamo davanti a un sistema complesso - aggiunge Giovanni Barreca, co-autore dello studio e ricercatore dell'Università di Catania -. La sismotettonica del vulcano nel breve termine è governata dalla riattivazione di strutture ereditate dalla lunga storia geologica e tettonica dell'area. Molte di queste non corrispondono alle faglie già note in superficie".

Secondo il team di ricerca, composto anche da Carmelo Cassisi e Horst Langer, ricercatori dell'INGV, le nuove evidenze della struttura interna dell'Etna rappresentano un importante passo avanti anche nella valutazione del rischio vulcanico.

"La nostra metodologia, che combina modelli tridimensionali, tecniche sismologiche avanzate e l'impiego di algoritmi di data mining può essere applicata ad altri vulcani attivi situati in contesti geologici complessi", concludono gli autori.

Lo studio non solo migliora la capacità di interpretare il comportamento dell'Etna, ma offre anche uno strumento scientifico replicabile per l'analisi di altri sistemi vulcanici nel mondo.