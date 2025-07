Conto deposito non vincolato: come ottenere liquidità senza penalità

Quando si tratta di mettere da parte i propri risparmi, molti si chiedono se esista una soluzione che offra rendimenti senza vincolare il denaro a lunghi periodi di attesa. In realtà, un'opportunità di questo tipo esiste ed è il conto deposito, uno strumento pratico che consente di far fruttare le somme accantonate con rischi ridotti.

Anche se non è un conto corrente, il deposito si può appoggiare a un normale conto bancario di riferimento, dal quale si effettuano bonifici in entrata e in uscita. Si tratta di una flessibilità che, insieme alla protezione offerta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ha spinto molte persone a valutare l'apertura di questa forma di risparmio.

Ma in cosa consiste il vantaggio più grande? Con un conto deposito non vincolato, è possibile prelevare l’importo depositato in ogni momento, senza doversi preoccupare di penalità o blocchi temporanei. È importante, quindi, sapere come funziona questa tipologia di prodotto, considerando anche le modalità di calcolo degli interessi.

I prodotti di Santander Consumer Bank

Tra le proposte disponibili sul mercato, Santander Consumer Bank mette a disposizione IoPOSSO, un conto deposito non vincolato che permette di versare e prelevare fondi in modo semplice, senza che il titolare subisca alcun addebito per il ritiro anticipato.

Una volta effettuato il versamento dal proprio conto di appoggio, tale importo inizia subito a maturare interessi. Tutto si svolge attraverso una piattaforma online intuitiva, che permette di svolgere le operazioni comodamente.

Un altro beneficio interessante è la cointestazione fino a tre persone, utile per chi vuole condividere il deposito con familiari o altre persone di fiducia. Questa funzione si rivela pratica anche per gestire in modo condiviso obiettivi di risparmio: tutti possono monitorare la crescita del capitale, regolando i versamenti in base alla necessità.

Perché aprire un conto deposito: semplicità e vantaggi

Un conto deposito viene spesso percepito come un sistema di risparmio di lungo periodo, ma senza complicazioni, proprio perché non è collegato alle operazioni tipiche di un conto corrente. Chi decide di aprirne uno ha in mente due obiettivi principali: proteggere il proprio denaro e farlo fruttare a tassi spesso più convenienti rispetto a quelli di un normale conto bancario.

Le tipologie di deposito disponibili sono essenzialmente due:

deposito non vincolato : permette di disporre in ogni momento delle somme versate, mantenendo gli interessi maturati fino a quell'istante;

deposito vincolato: offre rendimenti più elevati, a patto di lasciare i fondi fermi per un periodo concordato, che può andare da pochi mesi a diversi anni. È comunque possibile svincolare le somme prima della scadenza, di solito accettando una riduzione del tasso previsto.

Scegliere un deposito non vincolato vuol dire mettere al sicuro i propri risparmi, ricevere una somma aggiuntiva a titolo di tasso di interesse e conservare la libertà di usare i fondi senza alcun tipo di impedimento.

In un mercato in cui molti investimenti comportano un livello di rischio più elevato, questa soluzione risponde bene alle esigenze di chi preferisce ridurre al minimo i timori legati alla volatilità e mantenere un accesso diretto alla liquidità.

Come calcolare rendimenti e imposte

Uno dei punti di forza del conto deposito è la trasparenza nel calcolo degli interessi. Di solito, la banca indica un tasso annuo lordo e, per stabilire l'ammontare maturato, si moltiplica il capitale per il tasso, tenendo conto dei giorni di effettivo deposito e dividendo per 36.500 (se il calcolo è su base giornaliera). Così è possibile avere un'idea chiara di quanto si guadagnerà, prima di detrarre le imposte.

La legge italiana prevede, infatti, una ritenuta fiscale del 26% sugli interessi attivi. Inoltre, c'è l'imposta di bollo, pari allo 0,20% annuo delle somme depositate, che viene normalmente prelevata con la stessa cadenza della rendicontazione.

Anche se si tratta di due costi fissi, alcuni conti deposito propongono ancora tassi sufficientemente alti da ottenere un buon rendimento netto, specialmente se si confrontano con altre forme di risparmio.