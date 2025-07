Sta per tornare a casa il bimbo di 4 mesi di Floridia colpito per errore alla testa

E' fuori pericolo il bambino di 4 mesi di Floridia, finito prima in ospedale a Siracusa e poi trasferito al 'San Marco' di Catania per sospette lesioni alla testa.

Si tratterebbe di una vicenda dai contorni poco edificanti quella che si è verificata lunedì sera a Floridia e che è già stata ricostruita dai carabinieri della locale Tenenza.

Un uomo al culmine di una lite, avrebbe colpito con un pugno la madre del bimbo. Pare che i due siano imparentati tra loro. La donna, che in quell'istante teneva in braccio il piccolo, non è riuscita ad evitare il peggio. Così con le contusioni alla testa il bambino è stato portato all'ospedale di Siracusa. Qui i medici hanno disposto il trasferimento all'ospedale di Catania. Incontenibile la rabbia del papà del bambino per quel pugno maldestro che ha provocato danni anche al figlio. Adesso bisognerà attendere il rapporto di servizio dei carabinieri che dovranno relazionare la vicenda alla Procura di Siracusa. La tragedia è stata scongiurata, l'aggressore dovrebbe cavarsela con una denuncia in stato di libertà.