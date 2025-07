Federalberghi Eolie, confermati rincari Tari-tariffe idriche

Federalberghi Isole Eolie "apprende con notevole disappunto della conferma dell'aumento della Tari 2025 del 39,74%, a cui si aggiunge un ulteriore incremento delle tariffe idriche pari al 17,7%.

Un colpo durissimo per il comparto turistico-ricettivo dell'arcipelago, già messo a dura prova da costi operativi in crescita e da un contesto economico incerto".

"Gli aumenti si abbattono in modo sproporzionato e iniquo sul turismo, comparto trainante dell'economia locale.

Ecco alcuni dati emblematici: l'aumento per le utenze domestiche passa da 1,93 a 2,70 euro al mq (+0,77 euro) mentre per le strutture ricettive da 4,72 a 6,60 euro al mq (+1,88).

Un aggravio pesantissimo per molte strutture, in particolare quelle con superfici estese - non proporzionali alla produzione effettiva di rifiuti - che si trovano a dover fronteggiare una pressione fiscale ormai insostenibile, ree di aver inteso premiare i propri ospiti con spazi più ampi per meglio godere del proprio soggiorno.

Anche sul fronte del servizio idrico, i rincari superano il 17% rispetto ai primi 11 mesi del 2024.

Le utenze turistiche e commerciali (alberghiere, balneari, diportistiche, edili) sono tra le più penalizzate, con aumenti consistenti. La quota fissa passa da 68,48 a 80,40 euro (+17,41%) e l'importo a metro cubo da 2,13 a mc a 2,50 euro a mc (+17,37%).

Federalberghi Isole Eolie "rinnova con forza la richiesta di un confronto serio e costruttivo con l'amministrazione, basato su equità e buon senso, abbandonando approcci burocratici e preconcetti.

Nel frattempo, l'associazione ha avviato verifiche approfondite sulla legittimità e congruità di tali aumenti. Da anni denunciamo l'insostenibilità crescente del sistema turistico locale. Eppure, nonostante un piano di sviluppo turistico approvato che avrebbe dovuto tracciare una nuova rotta. nessuna misura strategica è stata realmente attuata. Si sollecita un cambio di passo e una reale condivisione degli obiettivi di sviluppo".