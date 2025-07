Ospedale di Siracusa, Portrait mobile monitora paziente in triage

L'Asp di Siracusa ha dotato il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di un nuovo dispositivo mobile che può essere indossato dal paziente al momento del triage, a seconda dei sintomi che manifesta e del codice di priorità, permettendone mentre è in attesa il monitoraggio continuo e preciso dei parametri vitali.

La tecnologia wireless e i sensori indossabili del Portrait mobile permettono di monitorare costantemente parametri cruciali quali la frequenza respiratoria, la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca.

Questo consente agli operatori sanitari di ricevere aggiornamenti in tempo reale e di intervenire prontamente in caso di cambiamento delle condizioni cliniche dei pazienti, aumentando la sicurezza e migliorando la qualità delle cure.

Le postazioni wireless a disposizione del pronto soccorso sono attualmente sei e possono essere utilizzate contemporaneamente su altrettanti pazienti garantendo, grazie alla loro compattezza e facilità d'uso, mobilità e comfort, lasciando libero il paziente e senza interferire con le operazioni del reparto.

L'Asp di Siracusa ha dotato il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di un nuovo dispositivo mobile che può essere indossato dal paziente al momento del triage, a seconda dei sintomi che manifesta e del codice di priorità, permettendone mentre è in attesa il monitoraggio continuo e preciso dei parametri vitali.

La tecnologia wireless e i sensori indossabili del Portrait mobile permettono di monitorare costantemente parametri cruciali quali la frequenza respiratoria, la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca.

Questo consente agli operatori sanitari di ricevere aggiornamenti in tempo reale e di intervenire prontamente in caso di cambiamento delle condizioni cliniche dei pazienti, aumentando la sicurezza e migliorando la qualità delle cure.

Le postazioni wireless a disposizione del pronto soccorso sono attualmente sei e possono essere utilizzate contemporaneamente su altrettanti pazienti garantendo, grazie alla loro compattezza e facilità d'uso, mobilità e comfort, lasciando libero il paziente e senza interferire con le operazioni del reparto.