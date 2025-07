Musolino (IV): "Corruione? Meloni intervenga su Fratelli d'Italia in Sicilia"

"La situazione del partito di Fratelli d'Italia in Sicilia sta diventando insostenibile. Due importanti esponenti come Galvagno e Amata risultano indagati per corruzione. Giorgia Meloni deve battere un colpo, prendere posizione e invitare i suoi a fare il passo indietro necessario a tutelare le istituzioni che essi rappresentano". Lo afferma lasenatrice di Italia Viva Dafne Musolino. "La giustizia farà il suo corso e tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva - aggiunge - il problema è politico: da mesi denuncio la gestione scandalosa dei fondi pubblici in Sicilia,ho presentato ben tre interrogazioni parlamentari su questoargomento, senza ricevere risposta. Non è un fulmine a cielsereno e la premier non può continuare a fare finta di nulla".