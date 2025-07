Consiglio a Siracusa su mozioni e ordini del giorno

Il presidente del consiglio comunale di Siracusa, Alessandro Di Mauro, ha convocato per domani (3 luglio) alle 18 una seduta che impegnerà l’assise nella discussione di tre mozione e di due ordini del giorno.

La prima mozione, presentata da Damiano De Simone e sottoscritta da altri, si occupa delle operazioni di carico e scarico in Ortigia, in particolare per il settore Horeca, acronimo che comprende le attività ricettive, la ristorazione e i bar. Nello specifico si chiede al Consiglio di impegnare sindaco e Giunta a consentire il movimento delle merci di questo comparto anche nelle domeniche e, più in generale, di aumentare gli stalli per il carico e lo scarico.

La seconda mozione, proposta dai consigliere di Fratelli di Italia (Paolo Cavallaro e Paolo Romano) e poi firmata da altri, è quella ormai nota sull’intitolazione di una strada a Sergio Ramelli. Questa è stata integrata con una seconda mozione (a firma di Cavallaro e Romano) con la quale si chiede di intitolare un’altra strada, nelle vicinanze della prima, a Mario Lupo e Walter Rossi.

Terza mozione, sempre a firma di Fratelli d’Italia, chiede la creazione di marciapiedi in va Delfica e in via Concetto Lo Bello.

È stato presentato dal gruppo del Partito democratico (Sara Zappulla, Massimo Milazzo e Angelo Greco) il primo dei due ordini del giorno con il quale si chiede una relazione del sindaco sullo sversamento del reflui alla luce del piano d’ambito per il servizio idrico integrato. In particolare si pone l’attenzione sulla compatibilità con il progetto di convogliare gli scarichi, assieme ai comuni di Floridia e Solarino, nel depuratore dell’Ias.

Con il secondo ordine del giorno, a firma Fratelli d’Italia, si palerà delle volontà dell'Amministrazione per le realizzazione del waterfront di via Elorina, fino al molo Sant’Antonio, e delle interlocuzioni che si intendono avviare con la Regione e il ministero della Difesa.