Uccisi una decina di gatti a Mazzarà Sant'Andrea: utilizzato veleno

Nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), poco meno di 1.500 abitanti, qualcuno ha usato cibo avvelenato per uccidere una decina di gatti.

"Condanniamo fermamente quanto accaduto - dice il sindaco Carmelo Pietrafitta - Questo atto di crudeltà nei confronti degli animali è inaccettabile e non troverà mai giustificazione.

Faremo il possibile per fare luce su questa triste vicenda e risalire ai responsabili".

Il sindaco rivolge un appello ai proprietari di animali: "È fondamentale che tutti adottino le dovute precauzioni per proteggere i propri animali.

Ricordiamo di sorvegliare i propri amici a quattro zampe, di evitare di lasciarli incustoditi in zone potenzialmente a rischio e di segnalare immediatamente qualsiasi comportamento sospetto alle autorità competenti".