Modica Calcio. Danilo Radenza lascia il vertice societario, rientra Luca Gugliotta

Novità nel vertice societario del Modica Calcio: Danilo Radenza lascia e al suo posto rientra Luca Gugliotta. Resta al suo posto Mattia Pitino. Il disimpegno di Radenza è ufficializzato da una nota a firma dello stesso imprenditore.

“Dopo anni intensi, emozionanti e spesso anche difficili - afferma, tra l'altro, radenza - ho deciso di lasciare la guida del Modica Calcio, continuando tuttavia a sostenere questo progetto con la stessa forza di sempre, da imprenditore modicano profondamente legato alla mia terra, alla mia gente e a questi colori. Le ragioni sono personali e professionali, e mi portano oggi a fare un passo indietro dal ruolo operativo che ho ricoperto con tanto orgoglio e passione.

In questi anni abbiamo vissuto momenti unici: vittorie che ci hanno fatto sognare, delusioni che ci hanno fatto crescere, sacrifici condivisi e gioie immense. Ma soprattutto abbiamo costruito qualcosa di vero: una comunità attorno a una maglia, dei valori dentro e fuori dal campo, un progetto che spero possa continuare a crescere giorno dopo giorno. Voglio ringraziare profondamente chi ha creduto in questo percorso:

– i tifosi, che sono l’anima di tutto questo e che non hanno mai fatto mancare il loro affetto;

– lo staff tecnico e i giocatori, che hanno dato tutto per questa maglia;

– i collaboratori e i dirigenti, che hanno condiviso con me ogni passo di questo cammino.

Il calcio è passione, identità, appartenenza. È una bandiera che non si smette mai di amare. Per questo oggi, con sincerità, chiedo a tutta la città di restare vicina alla squadra, di continuare a sostenerla con lo stesso cuore, con la stessa voce, con la stessa fede. Un sostegno indispensabile che non deve mancare, così come certamente non continuerà a mancare il mio. Perché i presidenti passano, la proprietà cambia, ma la passione resta sempre. Ed è quella passione che tiene in piedi ogni squadra, ogni domenica, ogni stagione. Il Modica Calcio rappresenta più di una società sportiva: è un pezzo della nostra identità collettiva. Il Modica Calcio è casa. È orgoglio. È cuore. Sempre".

NELLA FOTO, Danilo Radenza (a sinistra) e Mattia Pitino