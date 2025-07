Il bimbo di Floridia ferito alla testa, lite familiare alla Casa - albergo

Ci sarebbe una lite familiare dietro il ferimento alla testa di un bimbo di 4 mesi avvenuto lunedì scorso nel piazzale della Casa - Albergo di via Labriola a Floridia. A raccontarlo ai carabinieri della locale Tenenza sarebbero stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Sarebbero però contrastanti le versioni della madre che teneva il piccolo tra le braccia ed il presunto aggressore, che nega di avere scagliato un punto contro la giovane madre. Una cosa è certa: i rapporti tra la donna edil compagno della madre di lei, nonsarebbero mai stati buoni. Sulla vicenda coordinata dalla Procura di Siracusa, ancora non è stato applicato alcun provvedimento. Gli investigatori dovranno accertare le responsabilità. il bambino avrebbe riportato un sospetto trauma cranico mentre la madre stava per entrare in auto. Intanto il piccolo che ha subito due ricoveri, uno a Siracusa, l'altro a Catania, è fuori pericolo di vita.