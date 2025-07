'Sicurezza dei voli', torna operativo l'aeroporto di Catania Fontanarossa

E' tornato operativo l'aeroporto di Catania 'Fontanarossa', dove stamattina arrivi e partenze erano state sospese a causa dell'ingombro dovuto alla presenza di una gru impegnata nel cantiere per il prolungamento della pista dello scalo etneo. I voli previsti in arrivo a Catania, stamattina sono stati dirottati sugli aeroporti di Palermo, Lamezia Terme, Comiso; mentre il volo proveniente da New York è atterrato a Roma Fiumicino.