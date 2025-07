Confcommercio Ragusa: la mobilità sostenibile al "Bus Tourism" di Forte dei Marmi

Si chiama "Bus Tourism Convention 'NextStop'" l’evento dedicato al turismo e ai bus turistici italiani che An.bti Confcommercio organizza il 23 e 24 luglio a Forte dei Marmi, due giorni di confronto, approfondimento e networking tra istituzioni, imprese e stakeholder del settore. “Un appuntamento molto interessante – afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – che permetterà di puntare l’attenzione su mobilità sostenibile ed esigenze pratiche, mettendo in rilievo la transizione green dei bus turistici tra speranze e necessità. Sappiamo che, anche nel nostro territorio, è un settore molto presente e quindi quale miglior occasione se non questa per approfondire determinati argomenti”.