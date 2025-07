Incontro tra lettori e libraio, oggi, alle 18, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, con "Tre note di Luglio", consigli di lettura per l'estate da Tantestorie. L'appuntamento organizzato da Giuseppe Castronovo, prevede anche degustazione di formaggi e vini per viaggiatori attenti, con la collaborazione di Cantine Glorioso.