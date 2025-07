Boschetto del Parco di Selinunte verrà gestito dalla Croce Rossa

L'area del boschetto che si trova all'interno del parco archeologico di Selinunte (Trapani) sarà gestita dal Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana.

La convenzione è stata stipulata tra il direttore del Parco Felice Crescente e il presidente del comitato Cri Giuseppe Cardinale.L'area è un'oasi verde all'interno del Parco - circa 3 ettari, compresa la spiaggia - da dove si può anche accedere all'arenile sotto l'acropoli e al cui interno saranno creati tutti i servizi per poter svolgere attività educative rivolte ai volontari della Cri. Saranno collocati, tra gli altri, un impianto idrico con riserva, punti luce e magazzino per riporre le attrezzature. L'area, comunque, non sarà al solo utilizzo della Cri, perché - da convenzione - potrà essere messo a disposizione di altre associazioni che ne faranno richiesta per la fruizione. La convenzione avrà la durata di 3 anni.