Sequestro di beni a esponente del clan dei Barcellonesi già detenuto

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina, hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni nei confronti di un 62enne, pregiudicato, detenuto, ritenuto appartenente all'associazione mafiosa "famiglia barcellonese", operante sul versante tirrenico della provincia messinese. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti di carattere patrimoniale svolti dai Carabinieri, coordinati dalla Dda di Messina, nei confronti dell'uomo, il quale, il 28 gennaio 2018 era stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata dalle finalità mafiose a seguito dell'indagine "Gotha 7" condotta dal Ros e dalla Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, venendo condannato con sentenza, definitiva nel 2022, alla pena di 9 anni di reclusione per i medesimi reati.