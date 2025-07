Primo sì alla separazione delle carriere, il Senato approva l'articolo 2 della Riforma della Giustizia

Via libera dell'Aula del Senato all'articolo 2 del disegno di legge di riforma della giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Il testo modifica l'articolo 102 della Costituzione precisando che le norme riguardanti la magistratura 'disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti'. I successivi articoli 3 e 4 specificano e articolano il principio della separazione delle carriere e dei due Csm per le due magistrature. Tutte respinte, in precedenza, le proposte di modifica delle opposizioni.