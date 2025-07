Allarme caldo in tutta Europa, 102 morti in Spagna: chiusi i caselli di Verona

Allarme caldo in tutta Europa. Almeno 102 i morti in Spagna da sabato. In Francia si dice che il numero reale delle vittimesarà noto solo 'tra diversi mesi'. Il vasto incendio che divampada ieri a Lasithi, all'estremità orientale dell'isola greca di Creta, ha costretto i vigili del fuoco a evacuare centinaia di residenti e visitatori nell'area di Lasithi, Agia Fotia, Galini. In Italia prosegue il picco di caldo che può arrivare a 40 gradi con bollino rosso domani in 20 città da Nord a Sud. Disagi alla viabilità sull'autostrada A4 Venezia-Milano, dove gli ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est sono stati chiusi, con rientro consigliato per a Sommacampagna per problemi all'asfalto chesi scioglie in alcuni punti per le alte temperature.