Un arsenale nelle campagne di Priolo, convalidati i sette arresti

La notte tra lunedì e martedì i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di predisposto servizio coordinato di controllo del territorio, esito perquisizione domiciliare, hanno arrestato in flagranza di reato per porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione, un 50enne con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti, un 23enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di armi, un 23enne con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e armi, due 22enni con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e armi. Coinvolti anche due minorenni. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siracusa e della Stazione Carabinieri di Priolo Gargallo, dopo avere cinturato l’abitazione del 50enne sita nelle campagne di Priolo Gargallo, hanno fatto accesso sorprendendo i presenti che, alla vista dei Carabinieri, hanno cercato di darsi alla fuga nei campi e di disfarsi delle armi che avevano con sé. Il tempestivo e coordinato intervento dei Carabinieri ha tuttavia interrotto la fuga dei 7 uomini, che sono stati fermati e tratti in arresto, e ha consentito di rinvenire e sequestrare un fucile cal.12 a canne mozze, con matricola abrasa e due cartucce caricate a pallettoni; una pistola semiautomatica cal.9, una pistola originariamente a salve modifica per essere offensiva, una pistola a tamburo con matricola abrasa, una penna-pistola, tutte con relativo munizionamento, e due coltelli. Gli arresti sono stati convalidati.