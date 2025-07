Scontro frontale sulla Palermo - Sciacca: ragazzo estratto dalle lamiere

Incidente sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, a Roccamena. Due auto, una Jeep Compass e un'Audi A6, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violento. Il conducente della Jeep, un ragazzo di 27 anni, dopo lo schianto è rimasto intrappolato nell'abitacolo e per estrarlo dal veicolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Roccamena, il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire l'arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito in ospedale. L'altro automobilista di 56 anni è rimasto illeso.