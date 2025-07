Esplosione a Torre del Greco per la fuga di gas, un ferito e nessun disperso

Una forte esplosione dovuta forse ad una fuga di gas, seguita al crollo di una parte di un edificio, si è verificata nella zona di largo Benigno a Torre del Greco. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale.

Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie: è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Non risultano dispersi. Secondo i primi accertamenti è verosimile che sia esplosa una bombola di gas.

Una volta esclusa la possibilità che nel crollo di un immobile a Torre del Greco, causato verosimilmente da una fuga di gas da una bombola, vi fossero possibili dispersi, a largo Benigno è tornata un'apparente tranquillità. In strada, nonostante il caldo e il sole, restano ancora decine di persone, come permangono forze dell'ordine, vigili del fuoco e un'ambulanza. Nella zona è arrivato anche il sindaco, Luigi Mennella: "Sono in costante contatto con la Prefettura, che ringrazio per essersi immediatamente attivata. Per fortuna, pur nella gravità di quanto accaduto, non ci sono state vittime e anche il ferito più serio, estratto prontamente dai soccorritori dalle macerie dello stabile nel quale viveva e nel quale si sarebbe verificata l'esplosione, non risulta in pericolo di vita". Sul posto anche l'assessore alla politiche sociali Mariateresa Sorrentino e il personale dell'ufficio, per capire se c'è necessità di prestare assistenza alle eventualità famiglie che potrebbero essere evacuate: "Un nucleo familiare - fa presente l'assessore - ha già lasciato il proprio appartamento, trovando autonoma sistemazione. Altri stanno attendendo i risultati delle verifiche statiche in corso: da ciò che abbiamo appreso, due appartamenti sarebbe stati interessati dalla caduta dei calcinacci giunti dallo stabile danneggiato".