Reati ambientali, 21 denunce nella Piana di Gioia Tauro

Quattordici persone denunciate, sette delle quali, in particolare, perché soprese mentre effettuavano, senza autorizzazione, trasporti di rifiuti speciali.

È il bilancio di un'operazione dei carabinieri nella piana di Gioia Tauro finalizzata, in particolare, alla prevenzione degli incendi boschivi.

Due persone, una di Taurianova e l'altra di Polistena, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Palmi con l'accusa di combustione illecita di rifiuti speciali. Entrambe, secondo gli inquirenti, avrebbero violato le norme ambientali inquinando l'aria con sostanze potenzialmente tossiche alle quali avevano dato fuoco.

Altre 12 persone, inoltre, sono state denunciate per una serie di illeciti ambientali ed edilizi emersi da controlli mirati effettuati in varie zone del territorio.

I carabinieri, inoltre, nell'ambito della stessa attività, hanno individuato due discariche abusive, denunciando i proprietari dei terreni in cui erano stati sversati i rifiuti, alcuni dei quali speciali.

Tra i denunciati c'é anche un imprenditore agricolo che ha perso il controllo di un rogo che aveva acceso per eliminare sterpaglie. Incendio che si è poi propagato alla vegetazione circostante.