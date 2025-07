Palermo, dalle corse clandestine a mascotte: nuova vita per 'Toretto'

Dalle corse clandestine con il calesse a mascotte del nucleo a cavallo della polizia di stato.

Da oggi per il pony Toretto comincia una nuova vita con il suo passaggio di consegna dal comando della polizia municipale, che l'aveva in custodia da anni, alla polizia di Stato a cui è stato donato per diventare la mascotte del reparto a cavallo di Palermo.I bambini potranno conoscerlo e coccolarlo.

Il pony era stato acquisito dal patrimonio comunale nel 2016, dopo aver fatto Pet Therapy con il nucleo a cavallo nell'istituto dei ciechi, verrà impiegato in attività sociali con il reparto a cavallo della polizia di stato.