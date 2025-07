La Nebrosport riaccende i motori a Librizzi con un grande schieramento: in gara 18 portacolori della scuderia

La Scuderia Nebrosport si prepara ad affrontare un fine settimana da protagonista in occasione del 3° Slalom Città di Librizzi, che andrà in scena il 5 e 6 luglio 2025. La gara, valida per la Coppa Italia Slalom ACI Sport – 5ª Zona, per il Campionato Siciliano Slalom e come prima prova del Trofeo dei Nebrodi 2025, vedrà ai nastri di partenza ben 18 portacolori della scuderia santangiolese. Con un gruppo così articolato e ricco di esperienza, talento e ambizioni, la Scuderia Nebrosport si appresta a vivere un nuovo, intenso weekend di sport con il chiaro obiettivo di raccogliere risultati e punti fondamentali per tutti i campionati in corso.