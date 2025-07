Basket, Virtus Ragusa: al via l'azionariato popolare per l'iscrizione al campionato di serie B interregionale

Ha preso il via l’azionariato popolare Virtus Ragusa, pensato per raccogliere le risorse necessarie all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie B Interregionale. Promossa da un gruppo di tifosi, l’iniziativa è rivolta a cittadini, appassionati e sostenitori che intendono partecipare attivamente alla vita del club e contribuire alla solidità del suo progetto sportivo.

Nei prossimi giorni verrà costituita la Fondazione Virtus, alla quale si potrà aderire versando una quota di mille euro. La quasi totalità delle risorse sarà destinata al sostegno della prima squadra, mentre una piccola parte resterà alla fondazione per coprirne le spese di gestione. L’obiettivo è rafforzare il legame tra la Virtus e la città, coinvolgendo direttamente i tifosi – che potranno eleggere un proprio rappresentante fra i sottoscrittori dell’azionariato – e promuovendo momenti di incontro e partecipazione all’interno del PalaPadua. In questo modo si punta a costruire una comunità attiva e partecipe, che incarni e sostenga l’identità Virtus e la tradizione della pallacanestro ragusana.

Chi fosse interessato può consultare la pagina Facebook "Fondazione Virtus Ragusa" per ricevere ulteriori informazioni o segnalare la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa.